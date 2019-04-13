Никогда так не делайте: "любительский" ремонт в стиле "роскошь"

Дизайн интерьеров — дело непростое, и заниматься им должны только профессионалы. А когда к дизайну приступают дилетанты, любители или вообще случайные люди, получается вот такая "роскошь" и "стиль".