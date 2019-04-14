Смех продлевает жизнь: забавные комментарии из соцсетей Очередная порция смешных и прикольных СМС-переписок. Ведь правду говорят, что иногда проще написать человеку, чем сказать ему правду в глаза. А вот и свежая коллекция смешных комментариев и переписки в социальных сетях для вашего отличного настроения!