Тяжела работа: Когда решили немного подремать на рабочем месте

Сон - очень важный фактор здоровой нервной системы. Вот почему так важно иногда подремать на работе, особенно когда нужно абстрагироваться от стресса и вечно недовольного начальника. А где спать - это уже отдельный вопрос.