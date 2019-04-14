А мне в кайф: Пофигисты, которым плевать на обстоятельства

Есть такой тип людей, которые зовутся пофигистами. Эти люди могут заниматься своими привычными делами несмотря на сложившуюся ситуацию и вести себя так будто ничего не произошло. Бывают случаи, когда быть пофгистом очень полезно.