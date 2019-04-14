Добрый вечер, уходите: кружки для самых "желанных" гостей Многие любят окружать себя красивыми и необычными вещицами, даже если это такой банальный и всем знакомый предмет, как кружка. Но в погоней за красотой и оригинальным внешним видом их создатели совсем забывают про удобство, функциональность и безопасность. Да-да, безопасность, мы не ошиблись, в кружках, как выяснилось, она очень важна.