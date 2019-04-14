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Уморительные совпадения, которые скрашивают нашу обыденную жизнь
Внимательные пользователи Интернета обнаружили прикольные и забавные сходства и совпадения, которые случаются в нашей жизни.
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