Жизненные комиксы о неловких ситуациях, которые случались с каждым из нас

Случается, чувствуешь себя неуклюжим и боишься, что о тебе подумают другие. Все мы порой попадаем в такие ситуации. И лучший способ выйти из них - это посмеяться над собой, считает блогер floccinaucinihilipilification.