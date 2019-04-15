Прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить Уморительная подборка демотиваторов, которая скрасит ваше утро. В этом выпуске: про Капитана Очевидность, про первый телевизор с поиском пульта, про неаппетитные сосиски, про пользу статуи Мэрилин Монро и многое другое!