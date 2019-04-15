Прикольные открытки для самых лучших... врагов

Вы когда-нибудь ненавидели кого-то так сильно, что вам аж хотелось послать ему ненавистную открытку? Серия открыток для ваших врагов от вьетнамского иллюстратора Killien Hyunh. "Killien Hyunh" является псевдонимом художника Хюинь Ким Лиен из вьетнамского города Хо Ши Мина.