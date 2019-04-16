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Вторник, 16.04.2019
Кругом обман: фото, которые показывают, что их обрезка коренным образом меняет дело
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Кругом обман: фото, которые показывают, что их обрезка коренным образом меняет дело

Все хотят верить своим глазам, однако то, что скрыто от вашего взора, может совершенно менять ситуацию. Фотошоп крайне популярен, однако и обычная обрезка снимка бывает весьма эффективна. Когда мы видим лишь часть изображения, наш разум делает предположение и по-своему интерпретирует увиденное.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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