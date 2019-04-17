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Панорама не всегда бывает удачной
Снимать панорамы - это сложно. Но задача усложняется, когда героями этих панорам становятся питомцы. С ними эти снимки становятся будто из параллельной реальности.
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