Чем можно украсить уютный диванчик? Конечно же подушкой с Николасом Кейджем

У Интернет-пространства странная одержимость Николасом Кейджем: то ему примеряют различные роли, то просто делают на него фотожабы. Это одна из самых популярных личностей в мире сетевого юмора! Теперь еще и некоторые компании начали производить подушки с изображением популярного американского актера и продавать в онлайн-магазинах.