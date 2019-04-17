Посмейтесь от души: оригинальная подборка для хорошего настроения (Видео)

Когда погода за окном совсем не радует, можно посмотреть отличную подборку для поднятия настроения. Ролики собранные со всех уголков интернета. Дети, взрослые, животные и даже погодные условия подымут настроение с первых секунд.