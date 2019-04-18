Будни людей, от которых отвернулась удача Свежая коллекция фотографий, запечатлевших моменты печали, грусти, горечи и разочарования, которые случаются в жизни людей. От отпечатков кошачьих лап на пельменях до летающего по улице батута и полной сковородки черного перца, взгляните на то, как проходят будни людей, от которых отвернулась удача!