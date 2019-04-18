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Автомобилисты поймут: когда ну очень скучно стоять в пробке
Просто стоять в пробке скучно, поэтому многие водители начинают общаться между собой с помощью специального приложения, коротая ожидание шутками и смешными комментариями.
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