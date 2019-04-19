|
|
Безумцы ликуют: парень придумывает очень странные и бесполезные вещи
Мэтт Бенедетто (Matt Benedetto) - дизайнер-самоучка из Берлингтона, штат Вермонт, который стремится изобрести продукты, которые помогают решать проблемы, которые на самом деле не существуют. Он сам называет свои творения "ненужными изобретениями". Каждое изобретение Мэтта потенциально полезно, но совершенно не нужно. "Если вы обнаружите, что хотите использовать мои новейшие изобретения, вам следует немедленно пересмотреть свою жизнь", - сказал дизайнер.
Ох уж эта реклама: невероятно смешные гифки из "магазина на диване"
Что посмотреть: 11 самых откровенных сериалов
Бывает же такое: невероятные пейзажи из еды (Фото)
Жизнь - тлен: забавные фото от девушки, на которых она "умирает"
Песчаный оазис: Рыбацкая деревня Шойна (Фото)
Юморные фейлы в отелях заставят вас улыбнутся этим вечером
Известные астероиды, которые угрожают планете уничтожением
Эти кошки явно имеют черный пояс по ниндзюцу
Самые крупные мегаполисы на Земле (Фото)
Прически 2019: Стильное мелирование волос на сезон весна-лето (Фото)
Когда с женой не скучно: Уморительные приколы от прекрасного пола
Картины-оригами, которые выглядят как мир из компьютерной видеоигры (Фото)
Необычная и забавная подача блюд с разных уголков мира
Экзотические фрукты, которые вы увидите впервые в жизни (Фото)
Погуляли так погуляли: Нетрезвые девушки возвращаются домой
Маникюр 2019: Ультрамодный весенний дизайн темных оттенков (Фото)
Странные фото, на которых сразу и не поймешь, что здесь происходит
Украинские звезды на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" (Фото)
Вы будете смеяться: Веселые демотиваторы для хорошего настроения
"Гора" из "Игры престолов": История потрясающего актера и силача
Саркастические комментарии из соцсетей, от которых невозможно сдержать смех
Что означают движения малыша и как это отражается на здоровье ребенка
Увидеть Париж и умереть: Девушка с юмором выступает против селфи возле памяток архитектуры
Бизнес-вумен эпохи Ренессанса: Пристижные профессии для знатных дам
Канада такая Канада: Прикольные моменты из повседневной жизни