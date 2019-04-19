Безумцы ликуют: парень придумывает очень странные и бесполезные вещи Мэтт Бенедетто (Matt Benedetto) - дизайнер-самоучка из Берлингтона, штат Вермонт, который стремится изобрести продукты, которые помогают решать проблемы, которые на самом деле не существуют. Он сам называет свои творения "ненужными изобретениями". Каждое изобретение Мэтта потенциально полезно, но совершенно не нужно. "Если вы обнаружите, что хотите использовать мои новейшие изобретения, вам следует немедленно пересмотреть свою жизнь", - сказал дизайнер.