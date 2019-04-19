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"Ну таки да": подборка приколов с одесским юмором
Одесситы всегда умели хорошо шутить. Эта подборка докажет Вам это.
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