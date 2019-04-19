Юморные фейлы в отелях заставят вас улыбнутся этим вечером

Иногда проживание в отеле может сопровождаться весьма необычными и странными открытиями, которые вы сделаете в самый неожиданный момент. От номера-призрака и уборной посреди комнаты до щётки для унитаза в виде пистолета и забавных скульптур из полотенец, взгляните на фотографии, которые делают постояльцы отелей, в которых их смогли удивить!