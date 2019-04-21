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Воскресенье, 21.04.2019
"Как же стыдно!": позорные моменты домашних любимцев
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"Как же стыдно!": позорные моменты домашних любимцев

Кошки - своенравные создания: они бродят, где вздумается, считая себя полноправными хозяевами мира. Но иногда их желание забраться в труднодоступные места играет с ними злые шутки. Вот в такие моменты и стоит посмотреть на выражение их мордочек. От пакетов до жалюзи, от банок до брючин: эти проныры крепко "встряли", и эмоции у них зашкаливают.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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