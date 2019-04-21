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Им срочно нужно сменить профессию: строительно-дизайнерские ляпы и маразмы
Приглашаем вас к просмотру свежей порции фотографий, свидетельствующих о том, что среди дизайнеров, проектировщиков и строителей существует немало людей, которым нужно срочно сменить профессию! От парня, смотрящего через очки виртуальной реальности на заднюю панель смартфона, до бутылки для жидкого мыла с надписью "кетчуп" и изображением винограда — такие ляпы нарочно не придумаешь!
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