Им срочно нужно сменить профессию: строительно-дизайнерские ляпы и маразмы

Приглашаем вас к просмотру свежей порции фотографий, свидетельствующих о том, что среди дизайнеров, проектировщиков и строителей существует немало людей, которым нужно срочно сменить профессию! От парня, смотрящего через очки виртуальной реальности на заднюю панель смартфона, до бутылки для жидкого мыла с надписью "кетчуп" и изображением винограда — такие ляпы нарочно не придумаешь!