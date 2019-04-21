Смех да и только: прикольные фото от знаменитостей, которые любят и умеют шутить

Чувство юмора - самая лучшая черта любого человека. И ей обладают многие голливудские знаменитости. Им приходиться приколами шутками разряжать напряжение от тяжелой и постоянной работы. В этой подборке звезды, которые любят подурачиться на камеру.