"Не ешь меня": забавные рисунки о том, чем занимались фрукты и овощи, будь они живыми

А если бы в один день все фрукты и овощи стали живыми? Алекс Солис решил пофантазировать на эту тему и сделал целую серию иллюстраций! У каждого персонажа свой характер, интерес и деятельность. И знаете, теперь мы не можем развидеть это! Они живые!