Только для настоящих хипстеров: Дизайнерская одежда изо всего, что попалось под руку

Графический дизайнер Николь Маклафлин создает причудливые обувь и одежду из случайно выбранных предметов. Николь пускает в ход рюкзаки, сумки, теннисные мячи, ремешки фотоаппаратов и джинсовые лейблы. И даже не стесняется продавать свои творения.