Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Только для настоящих хипстеров: Дизайнерская одежда изо всего, что попалось под руку
1 / 27

Только для настоящих хипстеров: Дизайнерская одежда изо всего, что попалось под руку

Графический дизайнер Николь Маклафлин создает причудливые обувь и одежду из случайно выбранных предметов. Николь пускает в ход рюкзаки, сумки, теннисные мячи, ремешки фотоаппаратов и джинсовые лейблы. И даже не стесняется продавать свои творения.
mainfun.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Одежда, Дизайнер, Юмор, Приколы.
01:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь