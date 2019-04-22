Смешные гифки со всего мира только для вас

Смешные гифки могут довести вас до истерики. Опытный водитель грузовика смог избежать попадания в аварию, неудача с бутылкой шампанского, крутой трюк на скейте и другие интересные моменты, которые попали в объектив камеры.