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Понедельник, 22.04.2019
Все благодаря остроумному заголовку: обычные фотки с крутыми подписями
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Все благодаря остроумному заголовку: обычные фотки с крутыми подписями

Хорошо подвешенный язык сродни волшебной палочке: только что была обычная фотка, каких миллион в интернете, и - р-раз! - благодаря остроумному заголовку вы уже прыскаете со смеху, глядя на нее. Нам больше всего понравилась утомленная рыбка, которая платит ипотеку за аквариум, кот, которого заставляют работать, и балконо-мать с детенышем. А вам?
kurioz.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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