Все благодаря остроумному заголовку: обычные фотки с крутыми подписями Хорошо подвешенный язык сродни волшебной палочке: только что была обычная фотка, каких миллион в интернете, и - р-раз! - благодаря остроумному заголовку вы уже прыскаете со смеху, глядя на нее. Нам больше всего понравилась утомленная рыбка, которая платит ипотеку за аквариум, кот, которого заставляют работать, и балконо-мать с детенышем. А вам?