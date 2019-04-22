Не заработайтесь: Веселые открытки о рабочих буднях Есть такая народная мудрость: "Работу надо любить, иначе она будет любить тебя". Тем, кто состоит в каких-либо любовных связях со своей работой, посвящаю очередную подборку ярких шуток.