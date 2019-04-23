"Я понятно объясняю?": чего только не увидишь в объявлениях

Смекалка и находчивость наших людей не может никого оставить равнодушным. И что с того, что некоторые вывески нелогичны или написаны с ошибками, главное, креатив. Мы собрали несколько уморительных объявлений, в которых больше юмора, чем здравого смысла.