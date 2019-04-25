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"О таком даже стыдно вспоминать": позорные моменты из жизни котиков
Кошки — своенравные создания: они бродят, где вздумается, считая себя полноправными хозяевами мира. Но иногда их желание забраться в труднодоступные места играет с ними злые шутки. Вот в такие моменты и стоит посмотреть на выражение их мордочек. От пакетов до жалюзи, от банок до брючин: эти проныры крепко "встряли", и эмоции у них зашкаливают.
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