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Среда, 24.04.2019
"Чем бы дитя не тешилось": Странные, но тем не менее популярные виды "спорта"
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"Чем бы дитя не тешилось": Странные, но тем не менее популярные виды "спорта"

Футбол, теннис, дартс, спортивная борьба, фигурное катание, легкая атлетика, волейбол, хоккей, гандбол, даже, прости господи, керлинг — о каждом из этих видов спорта знают все. Скорее всего, многие из вас частично ими даже занимались. Но в мире есть целый ряд причудливых видов спорта, которые пользуются не меньшей популярностью. И о них сегодня и пойдет речь.
bigpicture.ru
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