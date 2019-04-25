Чего только не увидишь во время авиапутешествий

Эта коллекция фотографий познакомит вас с самыми разными ситуациями и сценами, которые можно увидеть в аэропортах и в салонах самолётов. От прилетевшего Дарта Вейдера и встречающих его имперских штурмовиков до полярного медведя, спокойно разгуливающего по летному полю — взгляните на эти прикольные фотографии, будьте готовы к подобным неожиданностям во время своих путешествий и не говорите, что мы вам не показывали!