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Четверг, 25.04.2019
Чего только не увидишь во время авиапутешествий
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Чего только не увидишь во время авиапутешествий

Эта коллекция фотографий познакомит вас с самыми разными ситуациями и сценами, которые можно увидеть в аэропортах и в салонах самолётов. От прилетевшего Дарта Вейдера и встречающих его имперских штурмовиков до полярного медведя, спокойно разгуливающего по летному полю — взгляните на эти прикольные фотографии, будьте готовы к подобным неожиданностям во время своих путешествий и не говорите, что мы вам не показывали!
Фото: bugaga.ru
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