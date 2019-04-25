"Что ты такое?": панорамная съемка не всегда бывает удачной

С появлением камер в смартфонах нам стало проще фотографировать свою повседневную жизнь и запечатлевать более или менее важные моменты для воспоминаний. Снимки получаются в один клик и даже не важно, что про 90% из них вы больше никогда не вспомните. За исключением вот таких смешных и забавных фотографий, которые получаются во время использования функции панорамной съемки. Прежде чем освоить эту в общем-то незамысловатую функцию, нужно сделать немало снимков, большинство которых будет сложно описать словами. Зато весело показывать друзьям и знакомым!