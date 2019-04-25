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Когда в пробке стало скучно: смешные комментарии из приложения для водителей
Свежая порция скриншотов из приложения, которым активно пользуются водители, помогающего им скрасить минуты и часы ожидания, пока рассосется очередная пробка!
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