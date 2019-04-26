Уморительные провалы и неудачи в гифках заставят вас улыбнутся

Каждый из нас может попасть в неприятную ситуацию, и с этим ничего не поделаешь. Но смотреть на чужие фейлы всегда гораздо приятнее, чем становиться их главными героями. Ведь так? Давайте посмотрим на свежую подборку фейлов в продолжении поста.