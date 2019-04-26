Смех до слез: Нелепые татуировки, которые вас рассмешат

Татуировки - это то, что делается навсегда. Но некоторые обретают себя на вечный бардак на теле. Наверное, в тот день в жизни каждого из этих людей был неблагоприятный прогноз с вероятностью совершить большую ошибку, потому что только так можно объяснить причину, по которой они отдали свою кожу в руки горе-татуировщиков!