Скачать
Пятница, 26.04.2019
Смех до слез: Нелепые татуировки, которые вас рассмешат
1 / 22

Смех до слез: Нелепые татуировки, которые вас рассмешат

Татуировки - это то, что делается навсегда. Но некоторые обретают себя на вечный бардак на теле. Наверное, в тот день в жизни каждого из этих людей был неблагоприятный прогноз с вероятностью совершить большую ошибку, потому что только так можно объяснить причину, по которой они отдали свою кожу в руки горе-татуировщиков!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Тату, Юмор, Позитив, Курьез, Смешные картинки, Улыбки, Прикол, Горе-татурировщик.
12:30 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь