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Уморительно странные котики, которые точно прилетели с другой планеты
От мурлыки, сидящего на собственных лапах, и кошки, перевоплотившейся в балерину, до котика, пьющего воду из крана ухом, и пушистика, застрявшего в вешалке, - взгляните на этих существ, которые чаще всего высокомерно поглядывают на нас со стороны!
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