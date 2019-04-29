Уморительно странные котики, которые точно прилетели с другой планеты

От мурлыки, сидящего на собственных лапах, и кошки, перевоплотившейся в балерину, до котика, пьющего воду из крана ухом, и пушистика, застрявшего в вешалке, - взгляните на этих существ, которые чаще всего высокомерно поглядывают на нас со стороны!