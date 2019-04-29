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"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть": пародии на Instagram-аккаунты девушек
Все мы прекрасно знаем, что девушки обожают фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Вездесущий Instagram не перестает задавать тренды - а фотографии "инстаграмщиц" становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга. Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек - идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки. Так парни видят инстаграмщиц!
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