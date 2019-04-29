Дети не только цветы жизни, но также беспорядок и непослушание

За ними нужен глаз да глаз, потому что если отвлечься хотя бы на пару минут, не говоря уже о том, чтобы уйти из дома на какое-то время, генеральной уборки и дополнительных расходов не миновать! И эти фотографии - красноречивый тому пример!