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Понедельник, 29.04.2019
Дети не только цветы жизни, но также беспорядок и непослушание
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Дети не только цветы жизни, но также беспорядок и непослушание

За ними нужен глаз да глаз, потому что если отвлечься хотя бы на пару минут, не говоря уже о том, чтобы уйти из дома на какое-то время, генеральной уборки и дополнительных расходов не миновать! И эти фотографии - красноречивый тому пример!
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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