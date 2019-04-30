Курьезные детские вопросы, которые ставят в тупик взрослых Порой наши дети задают нам умные вопросы, а иногда и такие, на которые даже как-то неловко отвечать. Но бывает и так, когда ребенок в лоб спрашивает о чем-то серьезном, и взрослый даже не знает, что на это ответить. Мы собрали для вас подборку таких вопросов, которыми поделились в сети родители.