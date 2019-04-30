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Курьезные детские вопросы, которые ставят в тупик взрослых
Порой наши дети задают нам умные вопросы, а иногда и такие, на которые даже как-то неловко отвечать. Но бывает и так, когда ребенок в лоб спрашивает о чем-то серьезном, и взрослый даже не знает, что на это ответить. Мы собрали для вас подборку таких вопросов, которыми поделились в сети родители.
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