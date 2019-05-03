Когда хотелось быть немного фешн, но не получилось

Некоторые люди любят выходить за рамки общепринятых норм и устоявшихся представлений о стиле. Предлагаем вам небольшую, но очень колоритную коллекцию фотографий от икон уличной моды и мэтров дворового стиля, которая ближе познакомит вас с современной народной фэшн-индустрией!