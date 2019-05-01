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"Горе водители": Автомобильные приколы на дорогах
Свежая порция прикольных картинок на автотематику, которая вызовет улыбку и поднимет ваше настроение! От смешных дорожных знаков и жёсткой мести за неправильную парковку до шахматных фигур автомеханика и необычного автотюнинга, взгляните на будни людей, чья жизнь неразрывно связана с автомобилями!
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