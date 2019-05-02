И смешно, и плакать хочется: причины, почему нельзя покупать через Интернет

В погоне за недорогими и классными вещами забываешь обо всем. Онлайн-шопинг на первый взгляд — не такая сложная задача, однако он может ужасно разочаровать и ранить в самое сердце.