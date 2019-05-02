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Вы будете смеяться: мужчины, которых заставили пойти на шопинг
ля большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок.
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