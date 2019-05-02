Вы будете смеяться: мужчины, которых заставили пойти на шопинг

ля большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок.