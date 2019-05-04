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Воскресенье, 05.05.2019
Забавные картинки, в которых каждый котовладелец увидит себя (Фото)
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Забавные картинки, в которых каждый котовладелец увидит себя (Фото)

С ними каждый день - приключение. Поэтому предлагаем посмотреть на ситуации, которые знакомы каждому котовладельцу. Вспомните уютное мурлыканье и нежные котячьи пяточки. А теперь перенеситесь в воспоминания о ночном тыгыдыке с заутробным мяуканьем. Но какими бы вредоносными не были эти пушистые мерзавцы, не зря говорят, что без кота и жизнь не та!
wuzzup.ru
Фото: pixabay.com
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04:29 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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