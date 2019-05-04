Забавные картинки, в которых каждый котовладелец увидит себя (Фото)

С ними каждый день - приключение. Поэтому предлагаем посмотреть на ситуации, которые знакомы каждому котовладельцу. Вспомните уютное мурлыканье и нежные котячьи пяточки. А теперь перенеситесь в воспоминания о ночном тыгыдыке с заутробным мяуканьем. Но какими бы вредоносными не были эти пушистые мерзавцы, не зря говорят, что без кота и жизнь не та!