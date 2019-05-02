Забавные рабочие моменты ободрят от рутинной работы От сварочных масок, вдохновленных миньонами, и туалетной бумаги, развешанной по всему кабинету, до погрузчика, переоценившего свои силы, и сотрудницы, разлившей на себя краску, взгляните на несколько прикольных фотографий, сделанных не где-нибудь, а на рабочем месте.