Ну как так: Люди, которые делают все неправильно

Некоторых людей нужно учить даже самым элементарным вещам, потому что, глядя на эти фотографии, в очередной раз убеждаешься в необходимости какой-то специализированной школе, где будут учить пить кофе, красить раму велосипеда, перевозить груз и тому подобное.