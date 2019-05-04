Невероятные пофигисты, которым плевать на обстоятельства Есть такой тип людей, которые зовутся пофигистами. Эти люди могут заниматься своими привычными делами несмотря на сложившуюся ситуацию и вести себя так будто ничего не произошло. Их пофигизм достиг таких запредельных высот, что просто страшно становится.