Что здесь происходит: Непонятные снимки обо всем на свете

Свежая фотоколлекция для тех, кто считает, что их невозможно сбить с толку, потому что эти снимки пробьют даже железобетонную уверенность в своей сообразительности! Попробуйте догадаться, что делает петух за столом, зачем девушка развешивает бельё под водой и куда едет человек с головой от LEGO-фигурки в торговой тележке!?.