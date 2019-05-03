"Чего смотришь? Иди дальше": места, в которых мы никак не ожидали увидеть кота

Коты даже в самых нелепых ситуациях могут оставаться милыми. Поэтому предлагаем посмотреть подборку фото, где котов можно найти в самых нелепых местах.