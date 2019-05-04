Неприятности случаются: люди, которым не повезло Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни. Если вы считаете, что ваш день не задался, тогда вам следует обязательно посмотреть на подборку далее. Этим людям повезло меньше.