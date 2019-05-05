Истинным перфекционистам: фотографии, которые радуют глаз В мире так много всего корявого и несовершенного, что вид всего идеального действует как бальзам для наших глаз и мозга. Поэтому порадуйте своего внутреннего перфекциониста и посмотрите на эти совершенные фотографии.