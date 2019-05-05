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Понедельник, 06.05.2019
Истинным перфекционистам: фотографии, которые радуют глаз
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Истинным перфекционистам: фотографии, которые радуют глаз

В мире так много всего корявого и несовершенного, что вид всего идеального действует как бальзам для наших глаз и мозга. Поэтому порадуйте своего внутреннего перфекциониста и посмотрите на эти совершенные фотографии.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Позитив, Снимки, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Перфекционизм, Хохот.
03:15 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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